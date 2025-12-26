鉅亨網新聞中心 2025-12-26 07:44

法國、德國、加拿大等 14 個國家周三（24 日）晚發表聯合聲明，譴責以色列政府批准在約旦河西岸新建猶太人定居點。

法國等14國發聯合聲明，譴責以色列新建猶太人定居點。（圖：Shutterstock）

聯合聲明由法國外交部發布。聲明說，德國、比利時、加拿大、丹麥、西班牙、法國、義大利、愛爾蘭、冰島、日本、馬耳他、荷蘭、挪威和英國一致譴責以色列決定在其佔領的約旦河西岸地區新建 19 個猶太人定居點，重申反對任何形式的吞併和殖民化政策。

‌



聲明說，以方這一單方面行動是全面升級約旦河西岸定居點政策的一部分，違反國際法，可能加劇地區局勢動盪。

聲明呼籲以色列撤銷這一決定，遵守聯合國安理會 2016 年 12 月通過的第 2334 號決議，停止定居點擴張。聲明強調，支持巴勒斯坦人民自決權，在堅持「兩國方案」基礎上實現全面、公正和持久和平。