鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-25 12:16

2026 年春節連假長達 9 天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據旅遊業者易遊網銷售數據觀察，明年春節機票買氣較今年同期成長超過 20%，十大人氣航點以日本航點占一半，東京更連續多年居冠，不過，機票價格比起今年春節沒有明顯調漲狀況，若能避開連價高峰區段，還能省下 7000-8000 元的票價。

易遊網表示，春節旅遊熱門十大目的地依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡和名古屋，其中，2026 年春節票價整體而言較去年同期未有明顯漲價狀況。

若以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間 (即 2 月 14 日至 2 月 18 日)，中位數票價約 27000 元左右，多數航班接近滿載。

易遊網建議，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，出發日可提前至 2 月 12 日，或延後至 2 月 19 日後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰的區段，票價可便宜約 7000-8000 元。