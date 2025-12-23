鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 15:50

新茶飲品牌蜜雪集團 (02097-HK) 美國洛杉磯好萊塢店上周六 (20 日) 正式營業，店址位於星光大道「中國劇院」正對面，位於成熟商圈，作為品牌在美洲市場的首店，標誌著蜜雪的全球化戰略邁出關鍵一步。

開幕首日，門市延續經典平價路線，招牌冰淇淋售價 1.19 美元，冰鮮檸檬水 1.99 美元，珍珠奶茶 3.99 美元起，整體價格帶低於當地同類品牌，並透過外帶平台覆蓋果茶、純茶等產品。

‌



為貼近本地消費者，蜜雪冰城在菜單設計上融入多元選擇。除常規糖度選項外，新增 120%-200% 高糖度選項，並提供多種小料組合。

開幕期間，蜜雪推出「雪王」快閃、主題曲挑戰、走紅毯及購飲贈冰淇淋等互動活動，強化與年輕客群的連結。值得注意的是，門市採用英文門頭「MIXUE」，視覺設計與中國國內保持一致，傳遞統一的品牌形象。

身為新茶飲出海的先驅，蜜雪冰城自 2018 年在越南河內開設首店後，已在全球 13 個國家佈局約 4700 家門市，涵蓋東南亞、東亞及中亞市場。2025 年為蜜雪全球化加速年，3 月開放日本加盟，4 月進入哈薩克，5 月與巴西簽下 40 億元採購大單，美洲市場拓展同步推進。

除洛杉磯首店外，美洲市場多家新店正在籌備，巴西、墨西哥門市亦穩步推進。

美國茶飲市場的快速成長為蜜雪冰城提供機會。IBISWORLD 報告顯示，2025 年美國奶茶店數量達 7845 家，較 2024 年成長 18.2%，市場規模預計達 27 億美元。

中國品牌正加速佈置，喜茶 2023 年進駐紐約百老匯，霸王茶姬、滬上阿姨今年先後在洛杉磯和紐約設點，茉莉奶白亦將首店設於紐約。產業人士分析，美國市場尚處成長期，競爭格局未定，品牌透過健康化、社群化策略搶佔份額，2024 年「milk tea」搜尋量較去年同期激增 300%。

專家認為，蜜雪冰城全球化的底氣源自於中國國內供應鏈與成本控制優勢。今年 3 月港股上市後，蜜雪冰城業績持續亮眼，上半年營收人民幣 148.7 億元，年增 39.3%，淨利 27.2 億元，增幅達 44.1%。低價策略與規模化營運能力，使蜜雪冰城在海外的平價定位具備競爭力。