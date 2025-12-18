鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至25.49元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.22元上修至25.49元，其中最高估值39.12元，最低估值14.18元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.12(32.03)
|48.06
|50.86
|最低值
|14.18(13.25)
|15.53
|17.51
|平均值
|25.77(19.66)
|32.26
|35.54
|中位數
|25.49(18.22)
|31.4
|38.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|822.08億
|1,057.45億
|1,091.66億
|721.78億
|最低值
|503.84億
|545.69億
|532.54億
|721.78億
|平均值
|648.80億
|786.89億
|802.89億
|721.78億
|中位數
|613.25億
|776.70億
|803.43億
|721.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|7.59
|營業收入
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
|373.78億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
