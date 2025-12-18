search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至25.49元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.22元上修至25.49元，其中最高估值39.12元，最低估值14.18元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值39.12(32.03)48.0650.86
最低值14.18(13.25)15.5317.51
平均值25.77(19.66)32.2635.54
中位數25.49(18.22)31.438.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值822.08億1,057.45億1,091.66億721.78億
最低值503.84億545.69億532.54億721.78億
平均值648.80億786.89億802.89億721.78億
中位數613.25億776.70億803.43億721.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.147.75-5.340.707.59
營業收入277.05億307.58億155.40億251.11億373.78億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSMU

延伸閱讀


