盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報6919.23點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日11:24，費城半導體下跌71.17點（或1.02%），暫報6919.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.22%
- 近 1 月：+2.63%
- 近 3 月：+15.36%
- 近 6 月：+32.71%
- 今年以來：+39.21%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌7.19%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.59%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.03%；安森美半導體(ON-US)下跌2.95%；格羅方德(GFS-US)下跌2.43%。
部分成分股表現相對穩健，芯源系統(MPWR-US)上漲0.84%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.67%；連貫(COHR-US)上漲0.35%；輝達(NVDA-US)上漲0.05%。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 輝瑞(PFE-US)大跌5.05%，報25.1美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5%，報118.15美元
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.07%，報41.69美元
- 盤中速報 - 博通(AVGO-US)大跌5.01%，報341.91美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇