鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報6919.23點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日11:24，費城半導體下跌71.17點（或1.02%），暫報6919.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.22%
  • 近 1 月：+2.63%
  • 近 3 月：+15.36%
  • 近 6 月：+32.71%
  • 今年以來：+39.21%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌7.19%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.59%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.03%；安森美半導體(ON-US)下跌2.95%；格羅方德(GFS-US)下跌2.43%。

部分成分股表現相對穩健，芯源系統(MPWR-US)上漲0.84%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.67%；連貫(COHR-US)上漲0.35%；輝達(NVDA-US)上漲0.05%。


費城半導體

相關行情

台股首頁
費城半導體6934.00-0.81%
安可40.56-7.63%
安謀控股公司120.264-3.30%
萊迪思半導體74.61-1.89%
安森美半導體54.43-1.20%
格羅方德37.12-0.32%
芯源系統954.72+0.56%
和康電訊175.23-0.03%
連貫173.6825-2.67%
輝達176.3787+0.05%

