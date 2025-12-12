盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報7188.01點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日11:24，費城半導體下跌223.47點（或3.02%），暫報7188.01點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.71%
- 近 1 月：+6.19%
- 近 3 月：+23.62%
- 近 6 月：+41.64%
- 今年以來：+47.6%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌10.11%；連貫(COHR-US)下跌6.83%；美光科技(MU-US)下跌4.66%；和康電訊(MTSI-US)下跌3.81%；科林研發(LRCX-US)下跌3.2%。
部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲1.06%。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大跌5.04%，報160.2美元
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大跌5.04%，報84.92美元
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.08%，報44.65美元
- 盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.12%，報193.52美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇