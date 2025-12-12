search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報7188.01點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日11:24，費城半導體下跌223.47點（或3.02%），暫報7188.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.71%
  • 近 1 月：+6.19%
  • 近 3 月：+23.62%
  • 近 6 月：+41.64%
  • 今年以來：+47.6%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌10.11%；連貫(COHR-US)下跌6.83%；美光科技(MU-US)下跌4.66%；和康電訊(MTSI-US)下跌3.81%；科林研發(LRCX-US)下跌3.2%。

部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲1.06%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7089.42-4.35%
博通360.82-11.2%
連貫180.06-9.29%
美光科技243.24-5.89%
和康電訊179.55-5.43%
科林研發161.19-4.46%
安森美半導體55.65-0.57%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty