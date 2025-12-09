鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至17.39元，預估目標價為240.00元
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.91元上修至17.39元，其中最高估值27.06元，最低估值12.69元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.06(27.06)
|33.33
|32.57
|最低值
|12.69(12.69)
|14.61
|17.51
|平均值
|17.92(17.82)
|21.82
|24.2
|中位數
|17.39(16.91)
|21.35
|22.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|684.95億
|815.16億
|852.40億
|721.78億
|最低值
|489.59億
|545.00億
|532.54億
|721.78億
|平均值
|556.76億
|649.72億
|686.21億
|721.78億
|中位數
|545.92億
|650.25億
|676.59億
|721.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|7.59
|營業收入
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
|373.78億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
