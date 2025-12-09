鉅亨網新聞中心 2025-12-09 07:30

根據《經濟學人》連續第五年評選的「年度最佳經濟體」排名結果顯示，南歐國家再次成為全球經濟舞台上的亮點。繼去年的西班牙之後，葡萄牙成功拔得頭籌，榮膺 2025 年表現最佳經濟體的桂冠。

《經濟學人》盤點2025年全球經濟優等生 「它」是最強黑馬、美國不如義大利。(圖:shutterstock)

儘管全球經濟曾面臨貿易戰帶來的衰退擔憂，2025 年的全球 GDP 成長率預計仍能維持在 3% 左右，與去年持平，且多數地區的失業率保持在低水準。然而，在這份看似穩定的表象之下，各個經濟體的表現差異巨大。

‌



葡萄牙憑著「三高一低」脫穎而出

葡萄牙的經濟成功並非偶然。它在 5 項關鍵指標——核心通貨膨脹率、通膨廣度、GDP 成長、就業和股市表現中取得了令人矚目的綜合得分。分析指出，葡萄牙的突出表現得益於：

強勁的 GDP 成長： 受惠於旅遊業蓬勃發展以及大量富裕外國人的湧入，葡萄牙的 GDP 增速遠高於歐洲平均水平。

活躍的股市： 葡萄牙股市在 2025 年實現了超過 20% 的可觀漲幅，為投資者帶來了豐厚回報。

低通膨壓力： 相對於許多仍在努力應對核心通膨的國家，葡萄牙在控制物價穩定方面表現出色。

這代表著南歐國家繼 2010 年代的經濟低迷後，持續強勢復甦的趨勢。除了葡萄牙之外，近年來的冠軍得希臘（2022 年和 2023 年冠軍）和西班牙，也都名列前茅。此外，在經歷 2023 年動盪後，以色列持續強勁復甦，而愛爾蘭則緊隨榜首，表現亦不遑多讓。

通膨成最大挑戰 北歐國家表現不佳

儘管股市和就業市場整體向好，但通膨仍然是全球經濟真正令人擔憂的問題。經合組織成員國的通膨率普遍高於各國央行設定的 2% 目標。

在核心通膨率（剔除波動較大的食品和能源價格）這一首要指標上，土耳其因其極端的經濟政策，通膨率仍遠高於其他任何國家。同時，一些北歐國家則面臨不同的困境，例如愛沙尼亞，其核心通膨率接近 7%，仍在從 2022 年的能源衝擊中復甦。

值得注意的是，表現落後的國家主要集中在北歐地區，愛沙尼亞、芬蘭和斯洛伐克並列墊底。德國和英國的表現也同樣不盡如人意。

美國表現中游 不及義大利

在大西洋彼岸，美國的表現僅列中游，甚至不如義大利。儘管美國的就業市場依舊強勁，但相對較高的通貨膨脹水平拉低了其整體得分。

與此同時，一些國家面臨著通貨緊縮的風險。例如瑞典的核心通膨率幾乎為零，這讓經濟學家擔心通貨緊縮可能抑制消費並加重實際債務負擔，強調「有一點通膨總比沒有好」。芬蘭和瑞士也出現了類似的低通膨情況。

以色列股市一枝獨秀 丹麥表現最差

在股市表現方面，儘管美國股市市值節節高升，但實際漲幅表現平平。反觀以色列，其股市以當地貨幣計算，表現優於所有國家，市值最高的以色列國民銀行股價上漲約 70%。

另一方面，丹麥的表現最差，主要歸咎於全球最大減肥藥生產商諾和諾德（Ozempic 製造商）股價在過去一年下跌了 60%。