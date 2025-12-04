鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大皇家銀行(RY-US)EPS預估上修至11.08元，預估目標價為163.11元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大皇家銀行(RY-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.9元上修至11.08元，其中最高估值11.4元，最低估值10.77元，預估目標價為163.11元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.4(11.25)
|12.66
|13.01
|最低值
|10.77(10.51)
|11.97
|13.01
|平均值
|11.1(10.88)
|12.28
|13.01
|中位數
|11.08(10.9)
|12.34
|13.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|506.26億
|549.22億
|最低值
|495.20億
|511.06億
|平均值
|500.74億
|526.62億
|中位數
|499.98億
|525.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.81
|8.60
|7.79
|8.28
|10.07
|營業收入
|450.31億
|511.60億
|866.87億
|978.63億
|971.55億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大皇家銀行(RY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
