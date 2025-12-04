search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大皇家銀行(RY-US)EPS預估上修至11.08元，預估目標價為163.11元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大皇家銀行(RY-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.9元上修至11.08元，其中最高估值11.4元，最低估值10.77元，預估目標價為163.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.4(11.25)12.6613.01
最低值10.77(10.51)11.9713.01
平均值11.1(10.88)12.2813.01
中位數11.08(10.9)12.3413.01

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值506.26億549.22億
最低值495.20億511.06億
平均值500.74億526.62億
中位數499.98億525.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.818.607.798.2810.07
營業收入450.31億511.60億866.87億978.63億971.55億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大皇家銀行(RY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


延伸閱讀


