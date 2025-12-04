search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7220.78點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日02:12，費城半導體上漲71.31點（或1%），暫報7220.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.48%
  • 近 1 月：-1.67%
  • 近 3 月：+27.54%
  • 近 6 月：+47.94%
  • 今年以來：+42.38%

焦點個股


費城半導體成分股以超捷國際(MCHP-US)領漲。超捷國際(MCHP-US)上漲8.92%；安森美半導體(ON-US)上漲8.37%；英特格(ENTG-US)上漲6.67%；安可(AMKR-US)上漲6.38%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.78%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌2.38%；博通(AVGO-US)下跌1.15%；輝達(NVDA-US)下跌0.44%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.29%。


