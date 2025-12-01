〈走進中國〉中國無人機操控員 就業缺口100萬人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-01 04:00

中國「十五五」規劃建議將低空經濟列入戰略性新興產業集群，隨著低空經濟領域企業快速增長和越來越多低空經濟應用場景湧現，無人機操控員（飛手）成為一個搶手職業，受到很多年輕人歡迎。

中國無人機操控員就業缺口100萬人。（圖：第一財經）

譚龍飛曾在浙江務工，2020 年看到秭歸發展用無人機運輸臍橙的商機之後，返鄉後通過系統培訓考取無人機證書，成為一名專業飛手。

他認為飛手的魅力在於無人機操作的技術含量賦予了農業更多吸引力，賦予年輕人更多自豪感，讓返鄉年輕人留下來有尊嚴，而且秭歸一年四季都出產臍橙，飛手有很強產業支撐，旺季一台無人機一天可以吊運四萬多斤。

目前光秭歸縣內有 2,000 多名持證專業飛手，年社會化服務飛防面積達 100 萬畝，吊運服務 80 萬噸。

據《第一財經》報導，據中國民航局預測，2025 年中國低空經濟市場規模將達 1.5 兆元，2035 年有望突破 3.5 兆元。官方還測算，現在中國僅無人機操控員的就業人才缺口高達 100 萬人。

面對百萬級人才缺口，地方和人力資源培訓機構紛紛展開飛手培訓，其中 30 歲左右的年輕人是展開培訓和考取無人機執照的主要人群。

武漢人力資源產業園楚躍創聯低空科技公司董事長黃躍光表示，飛手是一個特別適合年輕人的職業，因為無人機的操作方式類似於「遙控賽車」，它對人的反應靈敏度和對突發情況的應對（比如風向突然偏轉）有比較高的要求；另外，由於高空中參照物較少，對人的視覺定位也有比較高的要求，年輕人在這些方面都有優勢。

黃躍光表示，持證飛手薪資競爭力高於傳統行業，年輕人經過培訓考證和實習，有一定工作經驗之後，月薪酬可達到 8,000～14,000 元。