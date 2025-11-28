鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-28 14:10

芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 在周五 (28 日) 亞洲交易時段，因技術問題暫停了旗下受歡迎的貨幣平台以及涵蓋外匯、商品、國債和股票的期貨交易。CME 在一份聲明中表示，「由於 CyrusOne 資料中心出現冷卻故障，我們的市場目前處於暫停狀態」。

芝商所因資料中心故障暫停交易 波及全球期貨及外匯市場(圖:shutterstock)

CME 指出，支援團隊正努力在「近期內」解決此問題，並將儘快向客戶通報開盤前的詳細資訊。CyrusOne 總部位於德州達拉斯，管控超過 55 個資料中心。

此次停擺影響了 Globex 上的所有期貨和期權合約。CME 的衍生品是從股票到商品市場的基準。

據 LSEG Data 顯示，包括美國西德州中級原油 (CL1!)、國債期貨 (TNc1)、S&P 500 期貨 (ES1!)、棕櫚油 (FCPO1!) 以及黃金等價格均停止更新。用於歐元 / 美元和美元 / 日元等高度交易對的 EBS 外匯平台也因技術問題而暫停，儘管交易員表示他們可以使用其他平台進行交易。

此次事件發生在美國感恩節假期之後，原本預計周五的交易量就會偏低。一位不願透露姓名的交易員形容這次停擺是「一場噩夢」。

新加坡薩索市場 (Saxo Markets) 首席投資策略師 Charu Chanana 表示，市場流動性本就稀薄，因此哪怕只是短暫的暫停也會扭曲國債、外匯和商品領域的價格發現過程。