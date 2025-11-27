盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報6915.71點
截至台北時間27日03:14，費城半導體上漲201.53點（或3%），暫報6915.71點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.49%
- 近 1 月：-3.77%
- 近 3 月：+16.64%
- 近 6 月：+38.12%
- 今年以來：+33.71%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲7.16%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.48%；連貫(COHR-US)上漲4.24%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.21%；超微半導體(AMD-US)上漲4.05%。
