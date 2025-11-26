鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-26 11:10

近期，指數編製巨頭 MSCI 提議將「數位資產財庫公司」從其全球可投資市場指數中剔除，此舉如同在金融界投下一顆重磅炸彈，引發加密貨幣支持者與傳統金融機構之間的激烈衝突，「幣圈」大戰「華爾街」的風暴正在醞釀。

幣圈與華爾街大戰一觸即發！MSCI擬剔除數位資產財庫公司 加密社區號召做空小摩抵制

MSCI 定義的數位資產財庫公司，是指數位資產持有量超過自身總資產 50% 的企業，​​或主要以增持比特幣為目的融資的公司，MSCI 質疑這類公司是否「表現出類似投資基金的特徵」，而投資基金通常被排除在股票基準指數之外，因市場爭論這些公司究竟是創新營運實體，還是披著公司外衣的投資基金。

MSCI 的提議引發市場連鎖反應。摩根大通銀行 (JPM-US) 出具研究報告警告，若 MicroStrategy(MSTR-US) 被剔除，對其估值構成「巨大壓力」。MicroStrategy 約 590 億美元市值中，約 90 億美元由追蹤指數的被動投資工具持有，光是 MSCI 行動就可能觸發約 28 億美元被動基金強制賣出，若羅素等其他指數編製巨頭跟進，總拋售額恐將高達 88 億美元。

另一家擁有 107 年歷史的投資銀行 TD Cowen 也預估，MSCI 最終會將其指數中的所有此類「數位資產財庫公司」剔除。

對於 MSCI 上述提議，「幣圈」則發起強烈抵制，部分支持者呼籲抵制摩根大通並做空其股票，指責其「搶先交易」。

MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor 堅決捍衛自身商業模式稱，該公司是有 5 億美元軟體業務的營運企業，用比特幣作「生產性資本」。

從表面來看，MSCI 提議似常規「內務整理」，實則是在釐清持有大量數位資產的公司是否跨越營運公司與投資工具界限。

MSCI 在上月發布的諮詢文件中提出了一個根本性問題，這些大量持有數位資產的公司是否「表現出與投資基金相似的特徵」。這個問題的背景是，主流股票指數通常會將 ETF、封閉式基金和投資信託等投資工具排除在外，以確保指數成分股能代表實體經濟中的營運公司。

MSCI 此舉正是試圖釐清當一家軟體公司的資產負債表被比特幣主導時，它是否已跨越了營運公司和投資工具之間的界線。

根據 MSCI 時間表，相關規則的最終決定將於 2026 年 1 月 15 日宣布，並打算在 2026 年 2 月的指數審議中付諸實施。這一看似技術性的調整，卻可能對一個新興的股票類別產生深遠影響。

這不僅是公司命運問題，更引發深刻理念之爭。《彭博資訊》專欄作家 Matt Levine 總結市場兩種對立觀點指出，支持者認為這些公司股票合法，為受限機構提供比特幣曝險，反對者則稱其本質是投資基金，股價反映加密資產價值，不應混入股票基金。

根據 DLA Piper 的報告，截至今年 9 月已有逾 200 家美國上市公司採納數位資產財庫策略，持有約 1150 億美元的加密貨幣。這些公司為傳統金融機構提供一個方便的「變通」方案，但此便利性伴隨著結構性弱點，例如當股價跌破其持有的加密資產淨值時，公司將面臨出售資產以回購股票的壓力。

同時，現貨比特幣 ETF 在推出不到一年的時間規模突破 1000 億美元。這些 ETF 提供了更純粹、槓桿風險更低的比特幣曝險，避免財庫股票複雜的資產負債表問題。