鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為18.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.61元，其中最高估值0.66元，最低估值0.57元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.66)
|0.98
|1.31
|1.62
|最低值
|0.57(0.57)
|0.78
|0.95
|1.62
|平均值
|0.6(0.6)
|0.86
|1.11
|1.62
|中位數
|0.61(0.6)
|0.86
|1.06
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|161.21億
|211.27億
|276.69億
|244.75億
|最低值
|107.34億
|131.91億
|154.79億
|244.75億
|平均值
|131.50億
|170.65億
|202.94億
|244.75億
|中位數
|115.76億
|151.51億
|185.13億
|244.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.78
|-0.04
|-0.08
|0.22
|0.41
|營業收入
|6.48億
|13.85億
|37.34億
|70.11億
|103.30億
詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為18.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)NU-US的目標價調升至18元，幅度約5.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)NU-US的目標價調升至17元，幅度約3.03%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇