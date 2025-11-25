search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為18.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.61元，其中最高估值0.66元，最低估值0.57元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.66)0.981.311.62
最低值0.57(0.57)0.780.951.62
平均值0.6(0.6)0.861.111.62
中位數0.61(0.6)0.861.061.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值161.21億211.27億276.69億244.75億
最低值107.34億131.91億154.79億244.75億
平均值131.50億170.65億202.94億244.75億
中位數115.76億151.51億185.13億244.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.78-0.04-0.080.220.41
營業收入6.48億13.85億37.34億70.11億103.30億

詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


