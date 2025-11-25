search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為307.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.82元下修至7.68元，其中最高估值8.97元，最低估值6.26元，預估目標價為307.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.97(8.97)12.6517.0720.94
最低值6.26(6.26)8.3312.4918.87
平均值7.72(7.74)10.6314.9619.74
中位數7.68(7.82)10.3814.9219.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值171.88億203.69億230.50億254.84億
最低值164.08億187.53億201.70億234.55億
平均值167.39億195.89億216.99億243.68億
中位數166.94億196.70億217.48億244.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.38-3.25-2.10-6.890.24
營業收入56.60億83.02億94.76億117.90億140.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


