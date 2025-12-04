台期里程碑！台灣波動率(VIX)指數正式納入芝交所Cboe 同步即時傳送全球

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-04 18:53

期交所今（4）日表示，以台指選擇權編製的 TAIWAN VIX，正式上線 Cboe 全球指數資訊傳輸服務 (Cboe Global Indices Feed, CGI)，將與 Cboe VIX 指數同步即時傳送至全球市場，Cboe 官網也將揭示相關指數資訊。此舉為台灣波動率指數的國際傳輸與應用再添關鍵動能。

總經理周建隆(右1)與Cboe全球衍生性商品銷售主管Kristin Boyd (2)及亞太區主管Sharon Ang(左2)於FIA Asia 2025展場。(圖：期交所提供)

期交所總經理周建隆於 12 月 1 日至 4 日率隊赴新加坡，參加美國期貨會亞洲區衍生性商品年會 (FIA Asia) 期間，與芝加哥選擇權交易所 (Cboe) 共同完成重業協數要合作里程碑。

CGI 是 Cboe 推出的串流資訊服務，向市場參與者提供即時指數數據，涵蓋超過 1,600 檔指數，包括 SPX®、VIX® 以及來自 Morningstar、S&P Dow Jones、FTSE Russell、MSCI 等國際知名指數。CGI 支援即時、延遲與歷史資料，透過其全球資料中心、雲端平台或核准資訊廠商管道傳輸，是全球投資機構、交易所與金融科技公司廣泛採用的市場資訊來源。

期交所與 Cboe 自 2024 年即就 VIX 商品合作展開洽談，雙方攜手推動 TAIWAN VIX 納入 CGI，目的在於進一步強化台灣市場資訊在全球主流數據生態系中的能見度與影響力。這不僅能為國際機構投資人提供風險管理、策略開發與商品設計的新數據來源，亦有助於吸引更多國際投資人關注台灣期貨市場。

12 月 2 日開展的 FIA Asia 吸引全球交易所、期貨業者及外國機構代表齊聚一堂，共同探討亞太衍生性商品趨勢與跨境合作、集中結算、數位資產與代幣化、AI 應用，以及延長及全天候交易的挑戰等熱門議題。