鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 10:40

北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫周日 (23 日) 在復旦大學第十屆復旦首席經濟學家論壇上，從理論與宏觀政策視角解析中國經濟潛力與成長挑戰。

林毅夫：中國經濟具備成長8%的潛力 要有成長的自信 更要不斷調結構（圖：Shutterstock）

林毅夫指出，研究顯示中國經濟具備 8% 的成長潛力，但近年來成長持續下滑，去年僅達 5.2%，這既源自於「百年未有之大變局」加速演進、世界經濟尚未完全擺脫 2008 年金融危機影響的外部環境，也與國內恢復成長的信心不足有關。

‌



林毅夫強調，中國經濟成長潛力尚未充分釋放，關鍵在於突破認知盲點、透過理論創新優化政策認知。

他並提到，2014 年中國按購買力計算已成為全球最大經濟體，這一地位變化引發了美國的戰略調整，從歐巴馬時期的「重返亞太」到川普時代的逆全球化舉措，本質是對中國發展速度的應對。

林毅夫判斷上述矛盾將長期存在，直至中國人均 GDP 達到美國的 50%、經濟規模為其兩倍且可動員力量更強，同時京津滬與東部五省 4 億多人口的人均 GDP 與美國持平，屆時技術與產業水平接近，美國將難以透過「卡脖子」手段遏制中國。

林毅夫說：「這需要時間，在此之前，風高浪急的挑戰會不斷出現，我們必須做好心理準備。」

針對「國進民退」與人口老化的唱衰論調，林毅夫以出口數據為例回應指出，中國加入世貿組織 (WTO) 後，民營企業貢獻了年均 24% 的出口成長，但 2008 年金融危機後，出口增速下滑加上產能過剩，政府透過投資高速公路，從 2008 年 6 萬公里增至逾 18 萬公里、高鐵超過 4.5 萬公里等大企業穩健成長、保民營計畫發展為實際企業。

林毅夫說：「究竟是民退導致國進，還是國進為民營創造條件？需要理性思考。」

針對人口老化影響成長的觀點，林毅夫指出，經濟發展更取決於「有效勞動力」數量，當前中國勞動者平均教育年限 10.8 年，近年來退休者約 7 年，新進勞動者超 14 年，整體有效勞動力規模實際在增加。