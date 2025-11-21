search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - SOL大跌10.57%，報128.32美元

鉅亨網新聞中心

SOL(SOL)在過去 24 小時內跌幅超過10.57%，最新價格128.32美元，總成交量達10.49億美元，總市值688.71億美元，目前市值排名第 4 名。

近 1 日最高價：143.75美元，近 1 日最低價：122.2美元，流通供給量：540,674,876。

Solana最重要的創新是設計了歷史證明(PoH)共識機制，結合區塊鏈底層的權益證明(PoS)，這種混合的共識模型吸引了小型交易者和機構交易者的興趣，讓去中心化金融可以更有效率地規模化。大幅縮短了區塊鏈處理時間和智慧合約驗證時間，交易成本降低，因此與Polkadot、Cardano等鏈並稱為以太坊殺手。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.64%
  • 近 1 月：-27.89%
  • 近 3 月：-25.75%
  • 近 6 月：-22.86%
  • 今年以來：-31.10%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅SOL

相關行情

台股首頁我要存股
SOL128.80-9.91%
艾達幣0.4118-12.1%
以太幣2742.27-9.59%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty