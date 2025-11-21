13大產業受惠！台印尼清真簽貿易及清真MOU 前進東協第一大國搶億萬清真商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-21 15:36

為深化台印尼雙邊貿易交流及清真產業合作，進而協助我商開拓印尼龐大市場商機，經濟部促成雙方由駐印尼台北經濟貿易代表處洪振榮代表及駐台北印尼經濟貿易代表處 Arif Sulistiyo 代表於昨 (20) 日簽署「貿易推廣合作備忘錄」及「清真合作備忘錄」。

駐印尼台北經濟貿易代表處洪振榮（右）、駐台北印尼經濟貿易代表處代表Arif Sulistiyo。（圖：經濟部提供）

台印尼「貿易推廣合作備忘錄」於 109 年簽署並於 112 年屆滿，經雙方 2 年多以來的協商，於本次完成續簽並擴大雙方合作領域包括燕窩、水產品、農產品、加工食品、自行車、造船業、家庭用品、紡織、醫療器材、美容及保健品、手工藝品、動漫遊戲及數位服務等，未來將透過包括辦理貿易展覽會、研討會、商業論壇 / 對話、會議、會展培訓、商業網路及能力建構等，協助我商拓展印尼市場。

‌



台印尼「清真合作備忘錄」則係雙方簽署第一個有關清真領域的合作備忘錄，促進雙方在相互承認清真認證和穆斯林友善等方面的合作交流，包括市場資訊交流、舉辦清真商業論壇及貿易活動等，共同推廣清真產品或服務，此有助於我商瞭解清真產業特性，進而鏈結國外清真市場。

本次兩項備忘錄簽署均有助雙方產品可順利輸銷至對方市場，為落實備忘錄的合作，我方除已規劃持續辦理各項台灣專業展吸引印尼及全球買主參加外，亦規劃籌組業者團赴印尼參加專業展覽，以及辦理赴印尼拓銷團或印尼商機助攻團等活動，為雙方業者創造商機。