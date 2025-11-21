盤中速報 - 艾達幣大跌8.12%，報0.4298美元
鉅亨網新聞中心
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內跌幅超過8.12%，最新價格0.4298美元，總成交量達0.82億美元，總市值155.40億美元，目前市值排名第 9 名。
近 1 日最高價：0.4722美元，近 1 日最低價：0.4288美元，流通供給量：35,724,891,763。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.34%
- 近 1 月：-32.81%
- 近 3 月：-49.30%
- 近 6 月：-43.86%
- 今年以來：-53.17%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Xai大漲43.23%，報0.03美元
- 盤中速報 - Numeraire大漲26.39%，報12.98美元
- 盤中速報 - Saga大漲24.1%，報0.11美元
- 盤中速報 - 達世幣大跌9.39%，報72.9美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告