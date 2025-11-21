search icon



盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.31%，總成交額1.18億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，21日10:19相關指數下跌2.31%，總成交額1.18億元，大盤占比0.2%。

該產業上漲家數3、下跌家數10、平盤家數2。領跌個股方土昶(6265-TW)21日10:15股價下跌1.8元，報16.25元，跌幅9.97%。

電子通路類指數近5日下跌7.58%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -7.58% -2.82%
近一月 -2.43% -3.91%
近三月 +1.58% +4.82%
近六月 -2.87% +11.07%

