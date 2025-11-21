盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.31%，總成交額1.18億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，21日10:19相關指數下跌2.31%，總成交額1.18億元，大盤占比0.2%。
該產業上漲家數3、下跌家數10、平盤家數2。領跌個股方土昶(6265-TW)21日10:15股價下跌1.8元，報16.25元，跌幅9.97%。
電子通路類指數近5日下跌7.58%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-7.58%
|-2.82%
|近一月
|-2.43%
|-3.91%
|近三月
|+1.58%
|+4.82%
|近六月
|-2.87%
|+11.07%
