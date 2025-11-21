search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.84%，總成交額37.29億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.84%，總成交額37.29億元，大盤占比40.64%。

該產業上漲家數33、下跌家數68、平盤家數4。領跌個股連展投控(3710-TW)21日09:05股價下跌0.53元，報4.85元，跌幅9.85%。

電子零組件類指數近5日下跌0.39%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.39% -2.82%
近一月 +7.74% -3.91%
近三月 +17.34% +4.82%
近六月 +50.86% +11.07%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26689.13-2.69%
連展投控4.9-8.92%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty