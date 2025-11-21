盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.84%，總成交額37.29億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.84%，總成交額37.29億元，大盤占比40.64%。
該產業上漲家數33、下跌家數68、平盤家數4。領跌個股連展投控(3710-TW)21日09:05股價下跌0.53元，報4.85元，跌幅9.85%。
電子零組件類指數近5日下跌0.39%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.39%
|-2.82%
|近一月
|+7.74%
|-3.91%
|近三月
|+17.34%
|+4.82%
|近六月
|+50.86%
|+11.07%
