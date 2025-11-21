search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額3.77億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.04%，總成交額3.77億元，大盤占比4.11%。

該產業上漲家數10、下跌家數34、平盤家數3。領跌個股宜鼎(5289-TW)21日09:05股價下跌29元，報495.0元，跌幅5.53%。

電腦及週設類指數近5日下跌3.85%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.85% -2.82%
近一月 -3.54% -3.91%
近三月 -0.62% +4.82%
近六月 +6.63% +11.07%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

