盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額3.77億
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.04%，總成交額3.77億元，大盤占比4.11%。
該產業上漲家數10、下跌家數34、平盤家數3。領跌個股宜鼎(5289-TW)21日09:05股價下跌29元，報495.0元，跌幅5.53%。
電腦及週設類指數近5日下跌3.85%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.85%
|-2.82%
|近一月
|-3.54%
|-3.91%
|近三月
|-0.62%
|+4.82%
|近六月
|+6.63%
|+11.07%
