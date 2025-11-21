search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Xai大漲43.23%，報0.03美元

鉅亨網新聞中心

Xai(XAI)在過去 24 小時內漲幅超過43.23%，最新價格0.03美元，總成交量達0.32億美元，總市值0.39億美元，目前市值排名第 164 名。

近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：1,434,767,960。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+36.92%
  • 近 1 月：+2.30%
  • 近 3 月：-44.26%
  • 近 6 月：-67.83%
  • 今年以來：-88.46%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅Xai

相關行情

台股首頁我要存股
Xai0.0275+44.0%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty