盤中速報 - Dymension大漲74.23%，報0.14美元
鉅亨網新聞中心
Dymension(DYM)在過去 24 小時內漲幅超過74.23%，最新價格0.14美元，總成交量達0.92億美元，總市值0.56億美元，目前市值排名第 141 名。
近 1 日最高價：0.22美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：395,097,949。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+75.32%
- 近 1 月：+26.48%
- 近 3 月：-40.81%
- 近 6 月：-63.16%
- 今年以來：-89.96%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Xai大漲43.23%，報0.03美元
- 盤中速報 - Numeraire大漲26.39%，報12.98美元
- 盤中速報 - Saga大漲24.1%，報0.11美元
- 盤中速報 - 達世幣大跌9.39%，報72.9美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告