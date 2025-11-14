盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額360.97億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，14日13:19相關指數下跌2.12%，總成交額360.97億元，大盤占比33.54%。
該產業上漲家數14、下跌家數83、平盤家數5。領跌個股宏捷科(8086-TW)14日13:19股價下跌11元，報106.0元，跌幅9.4%。
半導體類指數近5日下跌0.06%，櫃買市場加權指數下跌0.69%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.06%
|-0.69%
|近一月
|+3.69%
|-0.41%
|近三月
|+20.02%
|+6.97%
|近六月
|+31.91%
|+14.08%
