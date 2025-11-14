search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額360.97億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，14日13:19相關指數下跌2.12%，總成交額360.97億元，大盤占比33.54%。

該產業上漲家數14、下跌家數83、平盤家數5。領跌個股宏捷科(8086-TW)14日13:19股價下跌11元，報106.0元，跌幅9.4%。

半導體類指數近5日下跌0.06%，櫃買市場加權指數下跌0.69%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.06% -0.69%
近一月 +3.69% -0.41%
近三月 +20.02% +6.97%
近六月 +31.91% +14.08%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27397.5-1.81%
宏捷科106-9.40%

鉅亨贏指標

了解更多

#長黑K線跌破盤整

中強短弱
宏捷科

95.83%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty