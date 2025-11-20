search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額96.42億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，20日12:04相關指數上漲2.02%，總成交額96.42億元，大盤占比2.18%。

該產業上漲家數39、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股光聖(6442-TW)20日11:59股價上漲100元，報1105.0元，漲幅9.95%。

通信網路近5日下跌3.4%，集中市場加權指數下跌4.89%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 -3.4% -4.89%
近一月 -3.8% -4.0%
近三月 -5.23% +9.14%
近六月 +4.31% +23.49%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

