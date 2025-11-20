盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額96.42億
台股今日通信網路業類股表現強勁，20日12:04相關指數上漲2.02%，總成交額96.42億元，大盤占比2.18%。
該產業上漲家數39、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股光聖(6442-TW)20日11:59股價上漲100元，報1105.0元，漲幅9.95%。
通信網路近5日下跌3.4%，集中市場加權指數下跌4.89%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.4%
|-4.89%
|近一月
|-3.8%
|-4.0%
|近三月
|-5.23%
|+9.14%
|近六月
|+4.31%
|+23.49%
