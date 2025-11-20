外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.565元
截至台北時間20日03:10，美元/瑞典克朗上漲0.1025點漲幅達1.08%，暫報9.565點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.18%
- 近 1 週：+1.43%
- 近 3 月：-0.46%
- 近 6 月：-2.79%
- 今年以來：-14.11%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.84，本日上漲0.93%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.4%
- 美元/瑞郎相關性0.76，本日上漲0.78%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
