外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.3984元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日01:50，美元/加幣下跌0.0068點跌幅達0.48%，暫報1.3984點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.40%
- 近 1 週：+0.65%
- 近 3 月：+2.52%
- 近 6 月：+1.22%
- 今年以來：-2.45%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.56，本日下跌0.13%
- 美元/新加坡幣相關性0.55，本日下跌0.07%
- 美元/挪威克朗相關性0.51，本日下跌0.2%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
