盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額802.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.15%，總成交額802.21億元，大盤占比17.42%。

該產業上漲家數16、下跌家數85、平盤家數1。領跌個股榮科(4989-TW)18日12:19股價下跌4.55元，報42.15元，跌幅9.74%。

零組件業近5日下跌2.48%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -2.48% -1.51%
近一月 +1.72% +0.53%
近三月 +20.0% +12.11%
近六月 +76.78% +25.65%

