盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額802.21億
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.15%，總成交額802.21億元，大盤占比17.42%。
該產業上漲家數16、下跌家數85、平盤家數1。領跌個股榮科(4989-TW)18日12:19股價下跌4.55元，報42.15元，跌幅9.74%。
零組件業近5日下跌2.48%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.48%
|-1.51%
|近一月
|+1.72%
|+0.53%
|近三月
|+20.0%
|+12.11%
|近六月
|+76.78%
|+25.65%
