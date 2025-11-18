search icon



盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額5.95億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.1%，總成交額5.95億元，大盤占比0.13%。

該產業上漲家數0、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股台汽電(8926-TW)18日12:19股價下跌1.4元，報40.3元，跌幅3.36%。

油電燃氣近5日上漲3.93%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +3.93% -1.51%
近一月 +19.7% +0.53%
近三月 +25.27% +12.11%
近六月 +30.51% +25.65%

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26756.12-2.52%
台汽電40.2-3.60%

