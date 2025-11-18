盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額5.95億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.1%，總成交額5.95億元，大盤占比0.13%。
該產業上漲家數0、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股台汽電(8926-TW)18日12:19股價下跌1.4元，報40.3元，跌幅3.36%。
油電燃氣近5日上漲3.93%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.93%
|-1.51%
|近一月
|+19.7%
|+0.53%
|近三月
|+25.27%
|+12.11%
|近六月
|+30.51%
|+25.65%
