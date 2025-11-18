search icon



盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.2%，總成交額7.06億

鉅亨網新聞中心

台股今日紡織纖維類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.2%，總成交額7.06億元，大盤占比0.2%。

該產業上漲家數6、下跌家數35、平盤家數1。領跌個股儒鴻(1476-TW)18日11:01股價下跌21元，報431.0元，跌幅4.65%。

紡織纖維近5日上漲4.6%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 +4.6% -1.51%
近一月 +4.55% +0.53%
近三月 +3.36% +12.11%
近六月 -4.93% +25.65%

