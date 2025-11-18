盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.2%，總成交額7.06億
鉅亨網新聞中心
台股今日紡織纖維類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.2%，總成交額7.06億元，大盤占比0.2%。
該產業上漲家數6、下跌家數35、平盤家數1。領跌個股儒鴻(1476-TW)18日11:01股價下跌21元，報431.0元，跌幅4.65%。
紡織纖維近5日上漲4.6%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.6%
|-1.51%
|近一月
|+4.55%
|+0.53%
|近三月
|+3.36%
|+12.11%
|近六月
|-4.93%
|+25.65%
