盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額225.35億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.21%，總成交額225.35億元，大盤占比8.2%。
該產業上漲家數9、下跌家數52、平盤家數1。領跌個股華碩(2357-TW)18日10:48股價下跌32元，報578.0元，跌幅5.25%。
電腦週邊近5日下跌4.11%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.11%
|-1.51%
|近一月
|+0.25%
|+0.53%
|近三月
|+7.26%
|+12.11%
|近六月
|+18.44%
|+25.65%
