search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額225.35億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.21%，總成交額225.35億元，大盤占比8.2%。

該產業上漲家數9、下跌家數52、平盤家數1。領跌個股華碩(2357-TW)18日10:48股價下跌32元，報578.0元，跌幅5.25%。

電腦週邊近5日下跌4.11%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -4.11% -1.51%
近一月 +0.25% +0.53%
近三月 +7.26% +12.11%
近六月 +18.44% +25.65%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26852.4-2.17%
華碩569-6.72%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
華碩

67.74%

勝率

#波段回檔股

偏弱
華碩

67.74%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
華碩

67.74%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
華碩

67.74%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
華碩

67.74%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty