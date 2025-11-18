search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
南亞 (1303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、三商壽 (2867-TW)、台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW)、國泰金 (2882-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
南亞 (1303-TW)、國泰金 (2882-TW)、緯創 (3231-TW)、台玻 (1802-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
國泰金 (2882-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、南亞 (1303-TW)、大成鋼 (2027-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)


5. 外資當日 (17) 買超的股票
南亞 (1303-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、南亞科 (2408-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
 


台股台股盤後表格

南亞60.3+6.73%
三商壽7.18-0.42%
台塑42.85-0.58%
台化34.05+0.15%
國泰金64.6-1.07%
緯創138+0.00%
台玻31.8-1.70%
大成鋼37.85-0.39%
南亞科164-1.50%
群益台灣精選高息21.38-0.37%
復華富時不動產8.82-0.56%
元大台灣50反117.62+1.15%
群益優選非投等債9.59+0.52%

#偏強機會股

偏強
南亞

75%

勝率
偏強
台塑

83.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
南亞

75%

勝率
偏強
台塑

83.33%

勝率

#多頭吞噬

偏強
南亞

75%

勝率

#法人看好股

偏強
南亞

75%

勝率

#迴光返照

偏強
三商壽

70.59%

勝率

