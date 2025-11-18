外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
南亞 (1303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、三商壽 (2867-TW)、台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW)、國泰金 (2882-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
南亞 (1303-TW)、國泰金 (2882-TW)、緯創 (3231-TW)、台玻 (1802-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
國泰金 (2882-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、南亞 (1303-TW)、大成鋼 (2027-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)
5. 外資當日 (17) 買超的股票
南亞 (1303-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、南亞科 (2408-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
