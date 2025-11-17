search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報6741.22點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日10:30，費城半導體下跌69.98點（或1.03%），暫報6741.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.83%
  • 近 1 月：+0.16%
  • 近 3 月：+18.4%
  • 近 6 月：+38.38%
  • 今年以來：+35.64%

焦點個股


費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領跌。輝達(NVDA-US)下跌2.41%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.02%；安可(AMKR-US)下跌1.82%；超微半導體(AMD-US)下跌1.62%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.35%。

部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲0.88%；科磊(KLAC-US)上漲0.66%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.27%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.07%。


費城半導體6833.020.32%
輝達187.25-1.54%
Onto Innovation Inc.127.57-0.27%
安可31.92+0.76%
超微半導體247.225+0.17%
台積電ADR284.265-0.19%
美光科技254.28+3.02%
科磊1147.835+1.36%
安謀控股公司142.64+2.05%
艾司摩爾1021.86+1.48%

