盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報6741.22點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日10:30，費城半導體下跌69.98點（或1.03%），暫報6741.22點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.83%
- 近 1 月：+0.16%
- 近 3 月：+18.4%
- 近 6 月：+38.38%
- 今年以來：+35.64%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領跌。輝達(NVDA-US)下跌2.41%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.02%；安可(AMKR-US)下跌1.82%；超微半導體(AMD-US)下跌1.62%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.35%。
部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲0.88%；科磊(KLAC-US)上漲0.66%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.27%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.07%。
