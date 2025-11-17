鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-17 19:31

經濟部產業技術司今（17）日預告修正「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」等草案，新增 18 項高科技管制項目，出口前需向經濟部申請許可。主要鎖定尖端半導體製造設備、量子計算技術、極低溫電子元件，以及具備核能與化學戰劑潛在應用的高純度材料。全面加嚴管理前沿技術，以防止台灣的關鍵技術與貨品轉用於軍事或大規模殺傷性武器（WMD）用途，展現我國對國際安全義務的承諾。

經濟部預告18項戰略性高科技貨品出口管制 嚴防尖端技術轉為軍用。（鉅亨網資料照）

經濟部說明，本次修正案是依據《貿易法》規定，旨在接軌「瓦聖那協議」等國際出口管制規範，考量對先進技術出口管制日趨嚴格的趨勢。隨著科技發展，許多高精密儀器和材料具有軍民兩用特性，例如用於晶片製造的關鍵技術，也可能被應用於軍事偵察或飛彈系統。

本次新增的管制項目，猶如海關「違禁品清單」，特別點名那些極為精密、可能被改造用作軍事用途的新型儀器、基礎材料或設計藍圖，確保這些關鍵技術不會在未經許可的情況下被運送到敏感目的地。這對於從事相關高科技產品出口的台灣業者，尤其需要密切關注，務必在出口前向經濟部申請許可。

本次新增的 18 項管制項目涵蓋三大重點領域，從晶片設計、製造到核能材料，可見管制範圍深入台灣產業的優勢核心。

類別 主要管制內容 範例項目 備註 一、 尖端半導體與量子技術 專為極低溫環境設計的積體電路、極紫外線（EUV）光罩、高精度掃描電子顯微鏡（SEM）、量子電腦（需支援 34 個以上「物理量子位元」）。 低溫 CMOS IC 、EUV 光罩、量子電腦 瞄準下一代晶片與運算技術。 二、 核能相關設備與材料 生產重水、氘化合物的複合電解廠（如 CECE、CIRCE 廠）、雙溫氫─水交換廠、以及具備特定低雜質比例的矽或鍺同位素外延材料。 CECE/CIRCE 廠 、氫同位素交換塔 、同位素外延材料 強化對核能物資和生產設施的管制。 三、 先進製造與化學前驅物 專門生產金屬零件的增材製造（3D 列印）設備、陶瓷基體複合材料的耐腐蝕塗層技術、以及可用作毒性化學藥劑前驅物的五氟化碘、二丙胺等化學品。 增材製造設備 、五氟化碘 、二丙胺 涵蓋先進製造技術與敏感化學材料。

除了上述貨品，修正案亦新增了與這些電子設備相關的軟體與技術，如環繞閘極場效電晶體 GAAFET 的開發技術，全面化地納入管制範疇。