盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額51.20億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，17日11:49相關指數下跌2%，總成交額51.20億元，大盤占比1.47%。

該產業上漲家數4、下跌家數15、平盤家數1。領跌個股增你強(3028-TW)17日11:48股價下跌2.1元，報37.0元，跌幅5.37%。

電子通路近5日上漲1.16%，集中市場加權指數下跌1.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +1.16% -1.69%
近一月 +4.86% -0.91%
近三月 +8.81% +12.59%
近六月 +2.94% +25.43%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27550.29+0.56%
增你強36.9-5.63%

