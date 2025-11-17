盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額51.20億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，17日11:49相關指數下跌2%，總成交額51.20億元，大盤占比1.47%。
該產業上漲家數4、下跌家數15、平盤家數1。領跌個股增你強(3028-TW)17日11:48股價下跌2.1元，報37.0元，跌幅5.37%。
電子通路近5日上漲1.16%，集中市場加權指數下跌1.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.16%
|-1.69%
|近一月
|+4.86%
|-0.91%
|近三月
|+8.81%
|+12.59%
|近六月
|+2.94%
|+25.43%
