鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至29.13元，預估目標價為1150元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.36元上修至29.13元，其中最高估值31.19元，最低估值21.39元，預估目標價為1150元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值31.19(30.78)61.9269.78
最低值21.39(21.39)36.8848.03
平均值28.2(27.38)48.6261.4
中位數29.13(28.36)47.960.67

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值23,457,00036,029,61044,961,920
最低值21,495,00026,166,00029,869,000
平均值22,830,17031,706,26038,840,740
中位數23,005,00032,398,02040,814,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2314.2814.6813.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,778,90912,712,62913,856,99114,257,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


雙鴻990-2.46%
美元/台幣31.150+0.22%

