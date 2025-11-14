search icon



外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1.51%，報1448.38元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日21:00，美元/韓元下跌22.2點跌幅達1.51%，暫報1448.38點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.48%
  • 近 1 週：+1.21%
  • 近 3 月：+3.50%
  • 近 6 月：+0.54%
  • 今年以來：-3.36%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.62，本日下跌0.15%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日下跌0.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日下跌0.24%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.61，本日下跌0.57%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌0.02%
  • 歐元/美元相關性-0.54，本日下跌0.17%

台股首頁我要存股
美元/韓元1454.5-1.10%
人民幣/美元0.1408-0.07%
紐元/美元0.5676+0.41%
澳元/美元0.6535+0.12%
歐元/美元1.1616-0.13%

