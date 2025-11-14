search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為395.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元下修至2.84元，其中最高估值4.29元，最低估值0.52元，預估目標價為395.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.29(4.29)10.9718.7617.52
最低值0.52(0.52)0.971.248.21
平均值2.55(2.6)6.3510.0212.69
中位數2.84(3)6.19.9111.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.36億70.03億88.19億98.39億
最低值50.89億59.09億65.48億69.74億
平均值52.63億64.03億74.65億82.58億
中位數52.87億64.12億74.20億85.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.16-15.25-19.41-8.44-6.13
營業收入3.09億11.78億14.14億24.57億38.12億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


