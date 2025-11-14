鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為395.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元下修至2.84元，其中最高估值4.29元，最低估值0.52元，預估目標價為395.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.29(4.29)
|10.97
|18.76
|17.52
|最低值
|0.52(0.52)
|0.97
|1.24
|8.21
|平均值
|2.55(2.6)
|6.35
|10.02
|12.69
|中位數
|2.84(3)
|6.1
|9.91
|11.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.36億
|70.03億
|88.19億
|98.39億
|最低值
|50.89億
|59.09億
|65.48億
|69.74億
|平均值
|52.63億
|64.03億
|74.65億
|82.58億
|中位數
|52.87億
|64.12億
|74.20億
|85.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.16
|-15.25
|-19.41
|-8.44
|-6.13
|營業收入
|3.09億
|11.78億
|14.14億
|24.57億
|38.12億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
