外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大漲0.84%，報194.06元
截至台北時間12日22:00，瑞郎/日元上漲1.61點漲幅達0.84%，暫報194.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.13%
- 近 1 週：+0.15%
- 近 3 月：+2.28%
- 近 6 月：+7.51%
- 今年以來：+9.43%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 歐元/瑞郎相關性-0.39，本日上漲0.31%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.29，本日上漲0.02%
- 美元/挪威克朗相關性-0.21，本日上漲0.31%
