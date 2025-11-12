search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大漲0.84%，報194.06元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日22:00，瑞郎/日元上漲1.61點漲幅達0.84%，暫報194.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.13%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：+2.28%
  • 近 6 月：+7.51%
  • 今年以來：+9.43%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/瑞郎相關性-0.39，本日上漲0.31%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.29，本日上漲0.02%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.21，本日上漲0.31%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
瑞郎/日元193.95+0.78%
歐元/美元1.1565-0.13%
日元/美元0.0065+0.00%
英鎊/美元1.3084-0.50%
澳元/美元0.6532+0.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty