盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額26.62億
台股今日電器電纜類股表現強勁，12日11:04相關指數上漲2.02%，總成交額26.62億元，大盤占比0.73%。
該產業上漲家數12、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股華新(1605-TW)12日11:04股價上漲1元，報31.3元，漲幅3.3%。
電器電纜近5日下跌0.05%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.05%
|-1.18%
|近一月
|-2.23%
|+3.2%
|近三月
|+16.44%
|+15.12%
|近六月
|+19.24%
|+31.5%
