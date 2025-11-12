search icon



盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額26.62億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現強勁，12日11:04相關指數上漲2.02%，總成交額26.62億元，大盤占比0.73%。

該產業上漲家數12、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股華新(1605-TW)12日11:04股價上漲1元，報31.3元，漲幅3.3%。

電器電纜近5日下跌0.05%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -0.05% -1.18%
近一月 -2.23% +3.2%
近三月 +16.44% +15.12%
近六月 +19.24% +31.5%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

集中市場加權指數28054.6+0.97%
華新31.15+2.81%

