盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅3.67%，總成交額21.64億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現強勁，12日09:49相關指數上漲3.67%，總成交額21.64億元，大盤占比1.4%。

該產業上漲家數15、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股南亞(1303-TW)12日09:49股價上漲2.85元，報48.15元，漲幅6.29%。

塑膠工業近5日上漲6.98%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +6.98% -1.18%
近一月 +5.4% +3.2%
近三月 +8.42% +15.12%
近六月 +19.18% +31.5%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27929.69+0.52%
南亞47.5+4.86%

