盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅3.67%，總成交額21.64億
台股今日塑膠工業類股表現強勁，12日09:49相關指數上漲3.67%，總成交額21.64億元，大盤占比1.4%。
該產業上漲家數15、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股南亞(1303-TW)12日09:49股價上漲2.85元，報48.15元，漲幅6.29%。
塑膠工業近5日上漲6.98%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+6.98%
|-1.18%
|近一月
|+5.4%
|+3.2%
|近三月
|+8.42%
|+15.12%
|近六月
|+19.18%
|+31.5%
