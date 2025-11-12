search icon



盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額4.27億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.05%，總成交額4.27億元，大盤占比0.95%。

該產業上漲家數11、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股建達(6118-TW)12日09:30股價上漲1.85元，報20.4元，漲幅9.97%。

電子通路類指數近5日上漲4.69%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.69% -1.65%
近一月 +6.02% -1.78%
近三月 +6.15% +6.87%
近六月 -2.17% +13.55%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

