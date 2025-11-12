盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額4.27億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.05%，總成交額4.27億元，大盤占比0.95%。
該產業上漲家數11、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股建達(6118-TW)12日09:30股價上漲1.85元，報20.4元，漲幅9.97%。
電子通路類指數近5日上漲4.69%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.69%
|-1.65%
|近一月
|+6.02%
|-1.78%
|近三月
|+6.15%
|+6.87%
|近六月
|-2.17%
|+13.55%
