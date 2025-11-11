鉅亨速報 - Factset 最新調查：RPM International, Inc.RPM-US的目標價調降至129元，幅度約4.44%

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對RPM International, Inc.(RPM-US)提出目標價估值：中位數由135元下修至129元，調降幅度4.44%。其中最高估值152元，最低估值117元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予RPM International, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。

RPM International, Inc.今(11日)收盤價為108.01元。近5日股價下跌4.44%，標普指數下跌0.29%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股RPM市場預估目標價

RPM International, Inc.108.515+0.43%

