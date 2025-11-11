search icon



盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額8.76億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，11日13:19相關指數下跌2.22%，總成交額8.76億元，大盤占比0.76%。

該產業上漲家數6、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股晶呈科技(4768-TW)11日13:19股價下跌21.5元，報223.5元，跌幅8.78%。

化學股價指數近5日下跌5.54%，櫃買市場加權指數下跌3.17%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.54% -3.17%
近一月 -6.31% -2.98%
近三月 +24.7% +7.1%
近六月 +39.98% +15.08%

