盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額8.76億
台股今日化學工業類股表現疲軟，11日13:19相關指數下跌2.22%，總成交額8.76億元，大盤占比0.76%。
該產業上漲家數6、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股晶呈科技(4768-TW)11日13:19股價下跌21.5元，報223.5元，跌幅8.78%。
化學股價指數近5日下跌5.54%，櫃買市場加權指數下跌3.17%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.54%
|-3.17%
|近一月
|-6.31%
|-2.98%
|近三月
|+24.7%
|+7.1%
|近六月
|+39.98%
|+15.08%
