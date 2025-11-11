投信近5日賣超個股
1. 投信累計賣超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、宏碁 (2353-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信金 (2891-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
宏碁 (2353-TW)、緯創 (3231-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、華通 (2313-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、宏碁 (2353-TW)、華通 (2313-TW)、中信金 (2891-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
宏碁 (2353-TW)、華通 (2313-TW)、精成科 (6191-TW)、台玻 (1802-TW)、中信金 (2891-TW)
5. 投信當日 (10) 賣超的股票
精成科 (6191-TW)、宏碁 (2353-TW)、華通 (2313-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台玻 (1802-TW)
