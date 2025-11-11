search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
﻿宏碁 (2353-TW)、緯創 (3231-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、華通 (2313-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、華通 (2313-TW)、中信金 (2891-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
﻿宏碁 (2353-TW)、華通 (2313-TW)、精成科 (6191-TW)、台玻 (1802-TW)、中信金 (2891-TW)


5. 投信當日 (10) 賣超的股票
精成科 (6191-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、華通 (2313-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台玻 (1802-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
緯創141+1.81%
﻿宏碁30.05+0.67%
中信金42.65+0.59%
華通83.4-0.12%
精成科116-2.11%
台玻29.6+1.54%
元大台灣5063.55+0.32%
元大航太防衛科技23.2+1.27%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

偏弱
中信金

72.73%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty