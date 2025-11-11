search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至18.03元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.86元上修至18.03元，其中最高估值19.04元，最低估值15.56元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值19.04(19.04)32.345.33
最低值15.56(15.56)23.9427.81
平均值17.87(17.81)26.2434.57
中位數18.03(17.86)26.2434.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值61,110,00087,573,580115,704,330
最低值57,862,47067,368,00080,312,600
平均值59,954,62076,038,61092,713,120
中位數60,342,50076,027,54088,032,450

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.547.258.865.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,951,89030,043,95032,785,06426,607,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

