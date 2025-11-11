鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-11 07:50

《路透社》周二 (11 日) 引述知情人士消息最新報導指出，美國企業 AI 軟體開發商 C3 AI 正探索出售可能性，此前該公司創辦人 Thomas Siebel 已因健康問題辭去執行長一職。

創辦人辭職埋下變數？美國AI軟體公司C3 AI傳考慮出售（圖：Shutterstock）

知情人士透露，相關進程尚處早期階段，公司亦在考慮其他選項，包括向私人投資者籌資。

C3 AI 總部位於加州紅木城，主要為客戶提供大規模 AI 應用開發與營運平台，服務對象涵蓋殼牌、美國空軍等，技術亦被美國政府及能源、製造領域採用，主要競爭對手為 AI 明星公司 Palantir。

受財務業績惡化、策略與領導層不確定性影響，C3 AI 股價今年來累計下跌超過 54%，目前市值約 21.5 億美元。

最新數據顯示，在 7 月 31 日為止的第一財季，C3 AI 淨虧損 1.168 億美元，每股虧損 86 美分，營收年減 19% 至 7030 萬美元，較一年前的 8720 萬美元明顯萎縮。

此次出售動向引發市場關注。身為企業 AI 賽道的重要參與者，C3 AI 近年來在能源、政府領域建立客戶基礎，但持續虧損與管理階層變動加劇了成長壓力。